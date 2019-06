Montecchio, Gori annuncia la giunta: dentro Pacifici e Neri

MONTECCHIO – Sono Giovanni Pacifici, vice sindaco, e Ludovica Neri, i due assessori che compongono la nuova giunta del sindaco Federico Gori rieletto per il secondo mandato consecutivo alla guida del Comune di Montecchio. Ad annunciare i nomi dei componenti è stato lo stesso Gori in apertura dei lavori della prima seduta del Consiglio comunale ieri sera. A Pacifici vanno le deleghe a commercio e attività produttive, urbanistica, vigilanza, tributi, opere pubbliche e patrimonio, alla Neri, invece scuola, servizi sociali, ambiente, agricoltura e turismo.

Fra le priorità della nuova consiliatura, il sindaco ha indicato l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, sottolineando poi che “nel programma elettorale sono state tracciate delle linee alle quali ci atterremo, seppur consapevoli che gestire un ente in un momento difficile come questo richiede molta determinazione e soprattutto inventiva, la lungimiranza è quell’elemento che fa sicuramente la differenza”.

Parlando del nuovo mandato, Gori ha poi detto che “la particolarità – è che non avremo una minoranza. Dovremo essere ancora più attenti nell’interpretare la volontà popolare per trasformarla in progetti concreti che possano migliorare la vivibilità del nostro borgo”. Massima attenzione, secondo il sindaco, sarà posta al dialogo con gli enti e le associazioni del territorio, “con la speranza – ha concluso – che insieme si possa continuare a costruire un futuro migliore nell’esclusivo interesse dei cittadini”

Nelle recenti elezioni amministrative il gruppo Montecchio Oltre che appoggiava Gori ha ottenuto 855. Altre liste non si erano presentate.