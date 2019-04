Montecastrilli: tutto pronto per Agricollina, venerdì il taglio del nastro

MONTECASTRILLI – Prenderà il via fra due giorni, venerdì 26 aprile alle 16, con il taglio del nastro al Centro Fiere “Don Antonio Serafini” di Montecastrilli, la 53° edizione di Agricollina, mostra mercato dedicata all’agricoltura ed alla zootecnia.

Temi portanti dell’edizione 2019 saranno l’agricoltura smart, ovvero la capacità di abbinare l’utilizzo di nuove tecnologie alle tecniche agricole maggiormente tradizionali, e le innovazioni in ambito zootecnico. Nell’occasione verrà presentato il prototipo di un “trattore intelligente” capace di svolgere in autonomia dei piccoli lavori senza l’ausilio di una guida umana. Previste inoltre numerose iniziative di carattere storico–folkloristico quali la 5° mostra della civiltà contadina, la 32° mostra “Il trattore d’epoca” e la tradizionale sfilata di trattori con la Santa Messa al Campo. Fra le iniziative collaterali di carattere enogastronomico anche la 8° sagra della chianina e del suino Umbria presso gli impianti sportivi di Montecastrilli oltre alla presenza di numerose degustazioni a cura delle aziende del partenariato “Sapori, Saperi e Sensazioni delle Terre Arnolfe”. “L’obiettivo è superare le circa 30 mila presenze dello scorso anno – parole del sindaco di Montecastrilli Fabio Angelucci – cercando di offrire una filiera di qualità e che guarda alle possibilità di sviluppo innovativo del settore agricolo e zootecnico. Agricollina sta sempre più diventando un punto di riferimento per il mondo agricolo a livello regionale e non solo, ma anche per la promozione di una cultura alimentare improntata alla qualità ed alla sicurezza del cibo”.

Il programma:http://www.agricollinamontecastrilli.it/programma.html