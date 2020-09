Mini ritiro di tre giorni per 50 ragazzi di Terni Rugby e Orvietana Rugby

Less than a minute

2 Less than a minute

TERNI – Un mini ritiro di tre giorni per stare insieme e allenarsi in vista dell’inizio dei campionati. Una bella opportunità per i ragazzi della franchigia Red Union Rugby Club nata dall’accordo tra Terni Rugby e Orvietana Rugby.

La struttura individuata per il raduno è l’albergo ristorante Il Castagneto ad Avigliano Umbro.

A partecipare saranno le squadre Under 16 e Under 18 della franchigia e le rispettive selezioni Under 14 di Terni e Orvieto per un totale di circa cinquanta ragazzi. Under 16 e Under 18 hanno già cominciato da qualche giorno la preparazione, mentre per i ragazzi dell’Under 14 si tratterà di un anticipo degli allenamenti che partiranno ufficialmente il 7 settembre.

Per quanto riguarda il mini rugby, invece, la data per la ripresa delle attività è il 14 settembre. Nel raduno di Avigliano a coordinare gli allenamenti e tutte le attività che verranno svolte ci saranno i coach Marco Fazi, Francesco Biffarino, Luca Mion e Roberto Golfetto.

Un’esperienza che sarà utile ai ragazzi per conoscersi e cementare l’intesa, visto l’obiettivo comune della neonata franchigia di curare particolarmente l’aspetto legato allo sviluppo e alla crescita dei ragazzi dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto mentale e dell’attitudine. Nel programma dei tre giorni allenamenti atletici e con il pallone ovale per affinare la tecnica, ma anche passeggiate immersi nella natura e attività in piscina. Oltre, naturalmente, a tanto rugby.