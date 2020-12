Minaccia di morte la convivente: denunciato un 24enne ternano

TERNI – Avrebbe minacciato di morte la convivente, madre di un bimbo di pochi mesi, verbalmente e tramite messaggi telefonici: per questo un 24enne di Terni, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri.

A dare l’allarme sono stati i familiari della donna, che hanno chiamato il 112. Il giovane, andato via di casa dopo un forte litigio avvenuto nel pomeriggio, era ritornato intorno alle 23, minacciando la donna di morte.

All’arrivo della pattuglia della sezione radiomobile l’uomo si è dato alla fuga nei campi circostanti per poi essere rintracciato intorno alle 2 sempre nei pressi dell’abitazione della donna. Oltre alla denuncia, i militari hanno provveduto al ritiro cautelativo dei fucili da caccia del giovane, che deteneva presso l’abitazione dei suoi genitori. il 24enne è stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione della normativa anti covid in vigore.