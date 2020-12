“Mia figlia chiusa sola in casa”, ma è uscita con il padre. Denunciata la madre

TERNI – In preda ad un forte stato di agitazione, una ternana di 49 anni ieri sera ha chiamato la polizia dicendo che la bambina era rimasta chiusa in casa da sola. Sono stati subito chiamati i Vigili del Fuoco, che dopo essere entrati nell’abitazione, di proprietà del padre della bambina ed ex marito della donna, rompendo una finestra, non hanno trovato nessuno all’interno dell’abitazione,



Poco dopo, la bambina è arrivata insieme al padre, con il quale era uscita regolarmente.



La donna è stata denunciata per procurato allarme ed è emerso che già in precedenza c’erano già stati dissidi per la separazione.