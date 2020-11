Mauro Gambetti ora è cardinale: oggi la cerimonia a San Pietro

Mauro Gambetti, ex Custode del Sacro Convento di Assisi, ordinato vescovo una settimana fa da oggi è cardinale. Papa Francesco gli ha affidato la diaconia che ha sede nella chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano in Roma, succedendo quindi nell’incarico al cardinale Dario Castrillòn Hoyos, morto a Roma nel maggio 2018. La diaconia assegnata al neo cardinale Mauro Gambetti è stata istituita da papa Paolo VI nel 1969, la chiesa si affaccia sulle rovine del Foro Traiano, nel rione Trevi di Roma.

Fra Mauro Gambetti ha ricevuto la porpora, insieme ad altri 12, dalle mani stato Papa Francesco, nel settimo Concistoro ordinario pubblico celebrato nella Basilica di San Pietro, con l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia.

“La strada di chi, magari senza nemmeno rendersene conto, usa il Signore per promuovere sé stesso; di chi cerca i propri interessi e non quelli di Cristo” non è “la strada di Gesù, è un’altra strada”. È stato il monito del Papa ai 13 nuovi cardinali, nell’omelia.

“Questa è la strada del Figlio di Dio. La strada del Servo del Signore – ha detto ancora il Papa nell’omelia – Gesù si identifica con questa strada, al punto che lui stesso è questa strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell’abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare, per lo spirito mondano, quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore, vicino al popolo: sentirai solo di essere un’eminenza. Quando tu sentirai quello, sentirai di essere fuori strada”.

Sul finale il Papa ha detto che: “Gesù non abbandona mai i suoi amici; non li trascura mai”.



Insieme al vescovo Mauro Gambetti, sono stati nominati cardinali monsignor Mario Grech, segretario generale del sinodo dei vescovi, monsignor Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle cause dei Santi, monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Ruanda, monsignor Wilton Gregory, arcivescovo di Washington, monsignor Celestino Aòs Braco, arcivescovo di Santiago del Cile, monsignor Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle di Val d’Elsa Montalcino, monsignor Jose Advincula, arcivescovo di Capiz, Filippine, monsignor Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei.