Martedì 31 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio, Terni aderisce

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini aderirà all’iniziativa proposta dall’Anci (l’associazione nazionale dei Comuni italiani) per manifestare solidarietà agli amministratori locali delle aree più colpite dall’epidemia.

Martedì 31 marzo, alle ore 12, come gli altri sindaci d’Italia che aderiranno all’iniziativa, indossando la fascia tricolore, il sindaco Latini osserverà un minuto di silenzio davanti al proprio municipio con la bandiera esposta a mezz’asta, in segno di lutto per tutti i morti causati dall’epidemia, in segno di solidarietà con le comunità che stanno pagando il prezzo più alto.