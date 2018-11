Marsciano, sbanda e finisce contro un albero: muore una donna

MARSCIANO – Una donna è morta intorno alle 13 di oggi in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Papiano.

La donna era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso d’accertamento, lungo la strada strada che collega Papiano a Schiavo, ha perso il controllo ed è finita contro un albero.

Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale di Marsciano, e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Insieme alla donna viaggiava il nipote che, fortunatamente non ha riportato gravi ferite.