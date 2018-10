Marsciano, 20enne trovato con l’hashish finisce agli arresti domiciliari

MARSCIANO – Un giovane di Marsciano, trovato in possesso di 30 grammi di hashish, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo, 20 anni, è stato fermato in uno dei locali che frequenta abitualmente. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto altro hashish suddiviso in dosi, pronte per essere spacciate e materiale per il confezionamento.

La droga è stata sequestrata e dalle analisi di laboratorio è emerso che si potevano ricavare circa 130 dosi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari e dopo la direttissima, nella quale è stato convalidato l’arresto, è stato disposto l’obbligo di firma due volte a settimana presso il Comando dell’Arma di Marsciano.