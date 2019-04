Marini: “Sono estranea ai fatti”. Lunedì commissario all’ospedale di Perugia

PERUGIA – Lunedì prossimo la giunta regionale nominerà il commissario dell’azienda ospedaliera di Perugia. Lo ha annunciato la presidente della Regione Catiuscia Marini incontrando la stampa in merito all’inchiesta della guardia di finanza sui concorsi all’ospedale di Perugia. La governatrice, finita nel registro degli indagati, ha dichiarato la sua assoluta estraneità ai fatti che le vengono contestati. In merito all’indagine ha detto che ‘’Ho appreso grazie al lavoro degli inquirenti una situazione sconcertante che se sarà confermata è molto grave per la nostra regione. Lo scenario che si evince da questa indagine, oltre a generare sconcerto e rabbia nell’opinione pubblica, rafforza l’interesse mio, non tanto nella mia persona, ma in qualità di presidente della Regione – ha detto la presidente Marini – Mi interessa la presa di conoscenza puntuale di fatti ed atti perché se l’ipotesi accusatoria sarà confermata è un gravissimo vulnus sulla gestione della sanità di questa regione e aprirebbero in me in vesti di presidente una grave preoccupazione e cioè che il sistema sanitario abbia mostrato fortissimi limiti ed inefficacia”.

La presidente della Regione rivendica i risultati: ‘’Il ruolo istituzionale che io rivesto mi impone di assumere scelte dirette volte ad assicurare al sistema di amministrazione regionale alcuni provvedimenti necessari perché il lavoro fin qui svolto dagli amministratori pubblici e dei dipendenti non può andare disperso. Dati i risultati raggiunti certificati da ministero e Mef, data una regione storicamente benchmark, il sistema sanitario deve essere messo al sicuro per il bene dei cittadini umbri che devono sapere che ogni azione è improntata al massimo rispetto delle finalità pubbliche e piena autonomia della funzione di governo sistema sanitario’’.

Quanto al polverone politico, Catiuscia Marini ha precisato di voler mettere “al sicuro da ogni strumentalizzazione politica e interferenza”

“Ho interesse – ha detto – che in questa fase si possa accertare la verità. Non mi troverete all’interno della polemica politica. In questa fase sono interessata alla ricerca della verità, come presidente di Regione ho piena fiducia delle autorità e degli inquirenti il cui operato è improntato al rigore professionale, alla accuratezza e alla salvaguardia di tutte le garanzie”.

“Chi mi conosce sa che ho sempre ispirato comportamenti a rigore morale assoluto a volte ritenuto di rigidità eccessiva. Trasparenza, correttezza e lealtà sono il motivo per cui mi sento di dire che voglio solo verità. Nel mio ruolo – ha aggiunto Catiuscia Marini – ho il dovere di difendere l’operato di tutto il personale del servizio regionale sanitario. I cittadini umbri si aspettano risposte, ed è nostro dovere che ottengano alcune verifiche e lacune dei sistemi di controllo interni che hanno caratterizzato le strutture aziendali. Siamo interessati alla ricerca della verità e trasparenza nella comunità politica a cui appartengo, quella del Pd, il primo fra tutti a voler sapere e conoscere per l’onorabilità e i valori in cui si ritrovano ancora oggi milioni di italiani. Come esponente Pd condivido quanto espresso da Nicola Zingaretti sulla necessità che l’indagine non solo proceda nei tempi più brevi possibile ma nell’accertamento di eventuali responsabilità”.

Ha ricordato quindi che oggi ha riassegnato le deleghe dell’ex assessore Barberini a Bartolini, Cecchini e Paparelli. “Nella seduta di giunta di lunedì – ha annunciato – provvederemo ad attivare le procedure per il nuovo commissario dell’azienda ospedaliera di Perugia”.

Nell’ultimo passaggio ha detto di voler tutelare l’integrità morale della sua persona e della sua figura di presidente e della Regione che rappresenta.