Mariantonia Di Sanzo nuovo medico principale della questura di Terni

TERNI – Ha preso servizio oggi alla questura di Terni la dottoressa Mariantonia Di Sanzo, commissario capo della polizia di Stato, alla sua prima nomina come medico principale, dopo il pensionamento di Giuseppe Gallina che ha ricoperto lo stesso incarico per circa un ventennio.

La dottoressa Di Sanzo, di origini lucane, laureata in Medicina alla Sapienza di Roma, con una specializzazione in Medicina Legale e attualmente inserita in un dottorato di ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica, è entrata nella Polizia di Stato a giugno 2018, proveniente dalla Marina Militare, dove ha svolto l’incarico di Ufficiale Medico prima a Roma e poi a Livorno.

Di Sanzo coordinerà le strutture sanitarie della polizia di Stato nella provincia ternana, conformemente alla normativa di settore, ed espleterà attività di promozione della salute nei confronti del personale, attraverso un’informazione e una formazione mirate; tra le sue competenze, il coordinamento di tutte le attività di assistenza medica e psicologica in caso di eventi critici, o di particolare rilievo in cui sia coinvolto il personale della Polizia di Stato della provincia, oltre a fornire attività di supporto per l’individuazione dei fattori di rischio e l’adozione delle relative misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro