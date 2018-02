Maratona di San Valentino, domenica al via tra novità e ospiti illustri

TERNI – Numeri in crescita per la Maratona di San Valentino che si correrà domenica prossima 18 febbraio con molte novità ed ospiti illustri, come il pittore statunitense Mark Kostabi che sarà alla partenza della gara e premierà i vincitori.

Kostabi, californiano, nato a Los Angeles nel 1960, è anche compositore e pianista, una figura importante dell’East Village Art Movement appartenente all’arte contemporanea. Kostabi ha compiuto i suoi studi di disegno e pittura in California prima di trasferirsi a New York. Le sue opere sono presenti nelle collezioni permanenti del Museum of Modern Art, Metropolitan Museum e Broklyn Museum della metropoli statunitense, a Groningen in Olanda, ma anche in Italia si può apprezzare il suo stile pittorico alla Galleria Nazione d’Arte Moderna di Roma.

Il gruppo organizzatore sta lavorando faticosamente, ma anche con tanto entusiasmo, per mettere a punto tutti i servizi necessari per accogliere i 2500 podisti provenienti da tutto il mondo attesi per il prossimo week end. Alberghi strapieni in città ma anche a Narni, Sangemini e nella Valnerina, attività di ristorazione esauriti, molte scuole impegnate a vari livelli, il “Palasi” “ostaggio” dei maratoneti per sabato 17 come sede dell’expo marathon, il pasta party offerto a tutti i partecipanti presso il CLT.

La Maratona di San Valentino, sottolineano gli organizzatori, è parte integrante dello sviluppo del progetto turistico ed economico facendo leva sul “messaggio d’amore di San Valentino per realizzare un evento sportivo, che ha ormai un carattere internazionale con un’alta presenza di podisti stranieri e quelli che hanno deciso anche quest’anno di raggiungere Terni da ogni parte d’Italia. Una occasione di arricchimento culturale, naturalistico e spirituale, che non può prescindere dall’accoglienza, dai tour nei paesi della Vanerina più vicini alla nostra città e la gastronomia”.

“Va ricordato, – spiega il presidente dell’Amatori Podistica Terni Fabio Laoreti- oltre l’impegno degli iscritti al gruppo ternano e delle Forze dell’Ordine, anche la straordìnaria collaborazione al fine di garantire al meglio tutti i servizi operativi inerenti alla manifestazione, della Croce Rossa, della Protezione civile, del movimento scout “Masci”, del Gruppo “La Rakkia”, della Podistica Myricae, Avis Terni e Avis Narni, Carsulae, Interamna e Athletic Terni, insieme alle Proloco dei Comuni toccati dalla corsa Arrone, Ferentillo, Montefranco. Un sostegno prezioso senza il quale difficilmente si avrebbe potuto presentare un progetto così complesso, articolato e di qualità.”

Un grande appuntamento che è stato reso possibile anche dal sostegno di tante attività economiche della città a cui va il grande grazie degli organizzatori; ma di rilevante importanza è risultato il significativo supporto del GOLD sponsor Acea Ambiente, della Camera di Commercio, della Fondazione Carit e delle Istituzioni locali.