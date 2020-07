Maratona dell’Olio: 14 Comuni aderiscono a nuovo accordo partenariato 2020-2022

Less than a minute

Un nuovo accordo di partenariato per proseguire l’esperienza della Maratona dell’OIlio. E’ quanto stabilito dai 14 Comuni aderenti per il prossimo triennio 2020-2022 che ha come obiettivo di fondo quello di promuovere i territorio attraverso le loro eccellenze.

L’intesa prevede il coinvolgimento dei Comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Orvieto, Otricoli e Penna in Teverina, insieme per costruire una strategia integrata di sviluppo del territorio in grado sia di creare un’immagine forte, unica ed omogenea del territorio e della sua offerta turistica, sia di realizzare un contenitore unico di interventi, iniziative e strumenti di varia tipologia.

La Maratona dell’Olio mette insieme cultura, sport, enogastronomia, folklore, ambiente, sociale, economia, formazione ed animazione. Gli obiettivi di fondo, si ribadisce nello schema di accordo, ci sono la valorizzazione e la promozione dell’offerta turistica territoriale, oltre all’incentivazione della diffusione delle conoscenze sulle peculiarità del territorio, sulle sue ricchezze e sull’identificazione territoriale delle sue eccellenze. L’intesa si prefigge anche di favorire lo sviluppo socio-economico del territori e la realizzazione di un importante programma annuale di iniziative e di interventi di varia tipologia, caratterizzati da un elevato potenziale mediatico, informativo e comunicativo.