Maratona delle acque: tutto pronto. Domenica al via la 41esima edizione

TERNI – Tutto pronto per la “Maratona delle acque” che si svolgerà domenica 13 maggio.

La “Maratona delle acque” è una manifestazione ludico-motoria aperta ai tanti podisti della domenica, ma anche e soprattutto a quanti vorranno, anche per una sol volta, partecipare a questo tipo di iniziative dove, la maggioranza degli iscritti, non corre ma cammina insieme. E previsto anche un percorso competitivo di 21km, oltre ai Non competitivi di 21 e 10 km.

Anche quest’anno la proposta ternana, nonostante le difficoltà, ha raggiunto gli obiettivi prefissati con la presenza di ben 6 pullman provenienti da molte città del Nord Italia dove la manifestazione è conosciutissima, ma anche dalla Slovenia. Una presenza che ha impreziosito questa manifestazione da ben quarantun anni e che ha contribuito a riempire, da sempre, le attività ricettive della città e del comprensorio. L’accoglienza prevede una cena negli spazi polifunzionali di via Irma Bandiera, sabato 12 ed il pranzo, a seguire la Maratona delle Acque, domenica 13.

Una partecipazione che rappresenta una cultura di impegno sportivo personale che al Nord ha fatto proseliti e che dà l’occasione al gruppo Amatori di invitare i cittadini ternani a scendere in campo domenica mattina. Sarà una bella occasione per stare insieme a tanti altri camminatori, effettuare una salutare camminata, poter entrare gratuitamente nel Parco delle Cascate e percorrere quindi i suggestivi sentieri, che forse qualche ternano ancora non conosce, a diretto contatto con la massa d’acqua del fiume Velino che si getta nel fiume Nera, godere dei ristori e dello spettacolo dei gruppi musicali lungo il percorso, accedere al servizio bus-navetta che dalle Cascate delle Marmore riporterà a Terni tutti i partecipanti.

Intanto al Campo Scuola grande festa per i tanti bambini presenti i quali, stimolati dal gruppo di animazione “Metamorfosi”, si cimenteranno in attività motorie prima di godere del meritato ristoro e ritirare il premio di partecipazione.

Appuntamento domenica 13 maggio alle 8,30 al campo scuola di atletica leggera per la quarantunesima edizione, un traguardo ed una esperienza davvero da vivere in una città dove a partire dalle 9,30 molte vie saranno chiuse al traffico ma soprattutto sarà chiusa la statale “Valnerina” dalle 9,30 alle 10,30.