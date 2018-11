Manhattan Suite: pianoforte e clarinetto. Nel week-end il concerto dell’Araba Fenice

TERNI – Tanti stili, un unico spettacolo nel prossimo concerto dell’Araba Fenice. Sabato alle 17.30 nella sala consiliare di Guardea e domenica, sempre alle 17.30, presso l’auditorium di Palazzo Gazzoli a Terni, Andrea Trovato e il Solitaire Ensemble animeranno “Manhattan Suite”.

Il Quintetto Italiano di Clarinetti con Alfredo Natili clarinetto e clarinetto piccolo, Simone Salza clarinetto e sassofono, Renato Settembri clarinetto, Francesco Belli corno di bassetto e Roberto Petrocchi clarinetto basso, insieme ad Andrea Trovato al pianoforte proporranno nella prima parte del concerto Four Hits for Five di Gershwin,3 Preludi per pianoforte sempre di Gershwin, Medley di Ellington e Night in Tunisia di Gillespie; nella seconda parte “Un Americano A Parigi (medley) e Rhapsody in blue di Gershwin.

Informazioni su www.assarabafenice.it o info@assarabafenice.it