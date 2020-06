Maltrattamenti e stalking alla ex e alla figlia: ai domiciliari un 28enne

Less than a minute

FOLIGNO – Avrebbe maltrattato e posto in essere atti persecutori nei confronti dell’ex compagnia e di sua figlia, per questo i carabinieri hanno arrestato un 28enne, per violenza di genere. La misura cautelare, disposta dal tribunale di Spoleto, è stata eseguita dai militari della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Foligno, guidata dal Magg. Pericoli Ridolfini Alessandro, a conclusione di articolata e complessa attività investigativa. L’uomo di origini straniere, posto agli arresti domiciliari, è reo di aver compiuto ripetuti maltrattamenti e atti persecutori nei

confronti della ex compagna e della figlia di quest’ultima, nonché di aver minacciato e malmenato persone vicine alle vittime anche con l’utilizzo di un coltello.