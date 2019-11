Maltratta due bambine: maestra d’asilo finisce ai domiciliari

DERUTA – Choc per l’arresto di una maestra di asilo comunale per maltrattamenti ai danni di due bambine. Secondo la notizia riportata da Il Messaggero, La Nazione e Umbria24, l’insegnante, una 61enne, è stata posta agli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Spoleto al termine di indagini dei carabinieri.

Indagini che sarebbero partite dalla segnalazione di alcune dipendenti di una cooperativa che opera nell’asilo fatta al sindaco. Che a sua volta si è rivolto ai carabinieri.

Le bambine sarebbero state strattonate, maltrattate, costrette a ingoiare il cibo contro la loro volontà. Messe “in punizione al bagno e lasciate lì da sole” se non ubbidivano. Durante l’indagine sono state anche installate all’interno della scuola delle telecamere che hanno ripreso i maltrattamenti. Almeno cinque gli episodi contestati e avvenuti nell’ottobre scorso.