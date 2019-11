Maltempo nel ternano, ragazza in difficoltà per l’esondazione di un fosso

TERNI – Molti interventi dal pomeriggio di oggi per i vigili del fuoco impegnati a fronteggiare il maltempo in provincia. La perturbazione che sta investendo il Ternano ha portato piccoli allagamenti, rami ed alberi pericolanti soprattutto nella zona di Narni e San Gemini.

L’intervento più significativo si è registrato nella zona delle Fonti di San Gemini dove i vigili del fuoco hanno soccorso una ragazza la cui auto stava per essere sommersa dall’acqua che era esondata da un fosso. La ragazza sembra sia uscita da sola dall’abitacolo, mentre i vigili hanno hanno provveduto a recuperare l’automobile travolta dall’acqua.

In serata hanno lavorato sul raccordo per ripristinare la sicurezza per la circolazione nel tratto dopo l’innesto con la E45 a causa di colate di fango sulla sede stradale.