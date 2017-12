Maltempo nel Ternano, mezzi spazzaneve al lavoro nelle zone di montagna

PERUGIA – “Con grande dispiacere sono costretto ad annullare un concerto importantissimo di Capodanno a Perugia che sarebbe stato per me anche un comune festeggiamento con i miei concittadini perugini e umbri in particolare per i miei successi televisivi. Una festa di fine anno che avevo già organizzato al meglio con i miei amici dell’Orchestra […]