Maltempo nel Ternano, alberi caduti e allagamenti. A Narni scalo recuperate due auto

TERNI – Numerosi interventi dei vigili del fuoco per il maltempo questa mattina a Terni. In particolare a Gabelletta i vigili sono stati impegnati per la messa in sicurezza di elementi pericolanti, come gazebo e tegole mentre a Borgo Rivo su alcuni alberi caduti. Una pianta rovinata a terra ha danneggiato un’auto, ma senza coinvolgere persone. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Narni Scalo per recuperare due auto, dopo che in via Tuderte si è allagato un sottopassaggio. Anche in questo caso nessuno ha riportato conseguenze.