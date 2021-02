Maltempo: mezzi spazzaneve della Provincia di Terni in azione su Orvietano e Colle Bertone

Da prima dell’alba di questa mattina i mezzi spazzaneve della Provincia di Terni sono al lavoro su varie zone del territorio provinciale per tenere libere e percorribili le strade dalla neve. Gli interventi più importanti si stanno eseguendo sulle zone collinari e montane dell’Orvietano tra Orvieto, Fabro e San Venanzo fino ai confini con il marscianese.

Spazzaneve in azione anche nella zona di Colle Bertone, nel ternano, dove si stanno registrando altri fenomeni nevosi. Nelle zone dell’orvietano interessate la neve ha superato i 10 centimetri lungo i rilievi collinari, mentre nelle zone montane è caduta in maniera più abbondante. Le strade sono comunque tutte percorribili.

Date le basse temperature, in alcuni tratti della rete viaria si stanno verificando fenomeni di gelate sulle pavimentazioni stradali, per cui la Provincia raccomanda di mettersi in auto solo se strettamente necessario e comunque di usare massima cautela. Le attività proseguiranno fino alla cessazione dell’allarme meteo.