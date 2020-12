Maltempo: controlli e interventi della Provincia sulla rete stradale. L’amerino, l’area più colpita

Le squadre operative della Provincia di Terni stanno intervenendo su numerose strade della rete viaria di competenza interessate dal forte maltempo che sta imperversando in queste ore su tutto il territorio provinciale. La pioggia ha creato allagamenti di alcuni tratti di strade provinciali e piccoli smottamenti che hanno riversato detriti sulle carreggiate.

Attualmente l’area dell’amerino risulta essere quella più danneggiata ma i controlli si stanno estendendo a molte altre zone. La Provincia sta infatti monitorando, ed intervenendo, se necessario, in particolare a Orvieto, San Venanzo, Montecchio e Fabro. La raccomandazione per tutti i cittadini è quella di evitare di mettersi alla guida se non necessario. Le previsioni meteo prevedono infatti maltempo ancora per diverse ore.