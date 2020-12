TERNI – Dopo la giornata di maltempo di ieri in Umbria, continuano anche oggi gli interventi dei vigili del fuoco. Le squadre ieri sono state impegnate nella gestione di oltre 60 richieste in tutta la provincia, ma oltre 140 sono rimaste in coda nella notte scorsa.

Dall’alba di oggi, quindi i vigili stanno rispondendo alle numerose richieste d’intervento al 115 soprattutto nelle zone del Ternano, Amerino e Orvietano.

Gli interventi riguardano la rimozione di tegole o alberi e rami pericolanti.