AMELIA Una parte del muretto dei giardini davanti al duomo di Amelia è crollato oggi a causa del maltempo. Il cedimento ha riguardato un tratto di circa 12 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco il cui intervento, in mattinata, è stato richiesto anche per diversi allagamenti, piccoli smottamenti e alberi pericolanti in altre parti del Ternano.

Anche le squadre operative della Provincia sono intervenute su molte strade.