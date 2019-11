Maltempo: a Perugia domani le scuole resteranno chiuse. L’ordinanza del sindaco

TERNI – L’amministrazione provinciale di Terni ha predisposto un parco interventi per le scuole che ammonta ad oltre 13 milioni e 670mila euro. Le risorse, provenienti da fonti di finanziamento statali e regionali, saranno finalizzate ad una serie di interventi per l’efficientamento energetico, la verifica di vulnerabilità, l’adeguamento alle norme antisismiche, la messa in sicurezza, […]