Mai più tappeti elastici a piazza Tacito, la giunta: “Solo eventi di pubblico interesse”

TERNI – Piazza Tacito non sarà più utilizzabile per le attività di spettacolo viaggiante. Lo ha deciso la giunta comunale nella riunione di stamattina, approvando una delibera proposta dall’assessore Stefano Fatale al termine di una serie d’incontri con gli operatori del settore ai quali hanno preso parte gli assessori Benedetta Salvati e Andrea Giuli.

“L’amministrazione – spiega l’assessore – ha ritenuto di riservare l’area di Piazza Tacito per manifestazioni organizzate o co-organizzate dal Comune o comunque di pubblico interesse”. Dunque nello spazio della piazza, al termine di Corso Tacito, non ci saranno più i tappeti elastici o altre attività legate ai cosiddetti spettacoli viaggianti.

La Giunta è intervenuta sulla base della delibera n. 16 del 2014 che prevedeva, tra l’altro, la possibilità di aggiornare l’elenco delle aree destinate all’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante con successive delibere di giunta. Questo aggiornamento però, negli scorsi anni non era stato mai effettuato.

“Ora invece – spiega l’assessore Fatale – oltre ad aver tolto piazza Tacito, abbiamo inserito altre aree che ci sono sembrate più adatte e che necessitano di essere in qualche modo animate: tra queste ci sono i Campacci di Marmore, due aree a Piediluco, largo Manni, largo Filippo Micheli, l’area antistante l’ingresso della nuova Coop a Gabelletta”.

“In quanto a Piazza Tacito – sottolinea Stefano Fatale – è nostra intenzione animare la piazza, in attesa del completamento del restauro della fontana, con iniziative di qualità e in maniera comunque decorosa, in collaborazione anche con le associazioni di categoria del commercio, affinché se ne possa giovare tutto il tessuto commerciale circostante”

Questo, comunque è l’elenco completo delle aree destinate ora allo spettacolo viaggiante che, come noto, comprende una lunga serie di attività: Piazza della Repubblica; Largo Villa Glori; Piazza Solferino; Largo Manni; Largo Atleti Azzurri d’Italia; giardini pubblici “La Passeggiata”, Via del Centenario – area protezione civile; vocabolo Staino; Via di Vittorio; Antistadio; Piazza della Meridiana; Largo Filippo Micheli; Via Gabelletta – area prospicente l’ingresso del supermercato COOP; Parco dei Campacci di Marmore, area campo sportivo e Loc. Mazzelvetta; Piediluco, parcheggio Ponticelli e parcheggio incrocio via Noceta/viale della Pace tra i Popoli.

Soddisfatto il consigliere di Terni Civica, Michele Rossi: “Accolgo con un grande plauso la delibera della giunta che ha deciso di escludere Piazza Tacito all’uso degli spettacoli viaggianti. L’atto della giunta è anche una pronta risposta alla mia interrogazione che avevo presentato nelle scorse settimane e che sarebbe stata discussa al prossimo question time. La delibera è una giusta risposta alla richiesta avanzata da tanti cittadini che lamentavano come una delle piazze identitarie di Terni fosse occupata da allestimenti impattanti e non corrispondenti a quel contesto urbano. Anche precedentemente al mio impegno in consiglio comunale avevo fatto di questa battaglia un elemento di impegno civico con interventi sui mezzi di comunicazione e iniziative mirate. Per questo tipo di installazioni ci sono ben altri spazi a disposizione”.