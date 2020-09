Magione: spacciatore fermato con la cocaina vicino all’autodromo

MAGIONE – I carabinieri dell’aliquota radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Città della Pieve, nel corso di un normale servizio perlustrativo a Magione hanno tratto in arresto in flagranza un albanese di 29 anni, in Italia senza fissa dimora e noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato un autoveicolo fermo in una zona insolita nei pressi dell’autodromo, che alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi.

All’atto del controllo, il conducente ha assunto un atteggiamento agitato tale da indurre gli operanti a procedere a più accurate verifiche estese anche all’interno del veicolo. I militari sono riusciti a rinvenire, nelle tasche del giovane, una bustina di plastica trasparente con all’interno sette involucri di cellophane termosaldati contenente cocaina per un peso complessivo di grammi 7 circa. L’ulteriore controllo dell’autovettura ha consentito di rinvenire un altro involucro contenente un altro grammo di cocaina e alcuni monili in oro per un peso complessivo di circa 14 grammi.

Nella disponibilità del 29enne è stata rinvenuta anche una somma di denaro pari a 320 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio ed un telefono cellulare.