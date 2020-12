Lutto a Terni: morto l’avvocato Romano Sciarretta, indimenticato bomber rossoverde

TERNI – Ancora un lutto a Terni nel mondo forense. Si è spento oggi all’età di 80 anni l’avvocato Romano Sciarretta.

“Con profondo cordoglio comunichiamo che è venuto a mancare l’Avv. Romano Sciarretta: altra vera istituzione del Foro di Terni. Siamo vicini con tutto il nostro affetto ad Andrea in questo triste momento ed esprimiamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze a nome di tutti i Colleghi”, scrive l’ordine degli avvocati di Terni.

“Piangiamo la scomparsa dell’avvocato Romano Sciarretta, collega che ricorderemo sempre non solo per la sua competenza professionale ma anche per la sua signorilità e disponibilità con i giovani del Foro – scrive l’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati – Ci stringiamo ad Andrea ed alla famiglia tutta, inviando le nostre più sentite condoglianze”.

Romano Sciarretta era molto conosciuto e apprezzato in città per il suo impegno nella professione e per i suoi trascorsi sportivi. Nato a Lanciano (CH) il giorno 13 aprile 1940, è venuto a Terni da calciatore professionista. Dal 1964 al 1969 ha vestito, infatti, la maglia della Ternana, dopo aver vestito quelle della Virtus Lanciano, SS Lazio, Avellino e Campobasso. In Rossoverde ha segnato 38 gol in serie C e 8 in serie B, e 2 gol in Coppa Italia.

A Terni ha deciso di stabilirsi. Qui ha radicato la propria famiglia e ha avviato negli anni ’70 l’attività di avvocato. Uomo di grande cultura, ha amato la città “adottiva” tanto da decidersi nel 2014 a candidarsi sindaco nella lista Terni Libera –Nuova Primavera.

Alla sua famiglia e al figlio Andrea le condoglianze della redazione di Umbriaindiretta.