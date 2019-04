Lutto a Montecastrilli per la morte di Lorenzo Marcelli

MONTECASTRILLI – Cordoglio a Montecastrilli e a Terni per la morte di Lorenzo Marcelli, il giovane di 24 anni, deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la strada provinciale 41. Il ragazzo, in sella a una moto, stava percorrendo la strada da Casteltodino verso Quadrelli, quando si è scontrato contro una Fiat Croma condotta da un 41enne. II giovane è stato sbalzato dalla sella e per lui non c’è stato nulla da fare.

La sua famiglia è molto conosciuta e stimata nella zona. In queste ore le stanno arrivando decine di attestazioni di cordoglio. Tra le altre quelle di Confartigianato Terni: “Proviamo grande dolore per la prematura scomparsa di Lorenzo, figlio del nostro associato Orazio Marcelli. Una vita stroncata troppo in fretta. Giungano alla famiglia le condoglianze, a nome di tutti i dirigenti dell’associazione, nonché la vicinanza in questo momento di grande dolore per la perdita del loro caro”.