L’Unione italiana ciechi organizza la tombolata online: “Vicini ai nostri soci nonostante il covid”

TERNI – L’emergenza sanitaria impone la distanza fisica ma l’U.i.c.i. di Terni e Perugia resta accanto ai propri soci umbri e festeggia il Natale con una tombolata che si svolgerà su zoom.

L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle 20,45.

La partecipazione alla tombolata virtuale è gratuita per ogni socio umbro, che avrà diritto ad una cartella.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare entro domani, venerdì 18 dicembre, alle 12, al numero 0744-402119.

“In questo momento difficile, la nostra associazione ha deciso di stare accanto a tutti i nostri soci della Regione – dice Daniele Maccaglia, presidente dell’U.i.c.i. di Terni. Sarà un momento di condivisione, per farci sentire vicini e uniti, e per farci gli auguri di Natale. La nostra associazione è una grande famiglia, e stare vicini ai nostri soci è la nostra priorità, specialmente in un momento cosi delicato che molti si trovano a vivere chiusi in casa, da soli o isolati”.