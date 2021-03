L’Umbria in lutto, piange la scomparsa di Enrico Vaime

L’Umbria in lutto per la scomparsa di Enrico Vaime, uno dei grandi padri dell’intrattenimento e del varietà in Italia. Considerato uno dei più brillanti autori radiofonici e televisivi, era nato a Perugia e aveva 85 anni.

“Con la scomparsa di Enrico Vaime se ne va un maestro della radio, del teatro e della televisione italiana, lasciando il mondo della cultura e dello spettacolo più povero”. ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti. “Se ne va un figlio dell’Umbria che ha portato in alto il nome della nostra regione a cui, legato da profonde radici, è sempre tornato. La sua prestigiosa carriera, durata sessantanni, ci ha lasciato pagine indimenticabili che hanno segnato la cultura ed il costume del nostro Paese. Per questo ci stringiamo nel cordoglio a quanti lo hanno amato e conosciuto”.

Per il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta: “l’Umbria piange la scomparsa di Enrico Vaime uno dei suoi figli prediletti, tra i più talentuosi, un vero genio della televisione italiana, scrittore, drammaturgo, conduttore televisivo e radiofonico. In particolare a ricordarlo è Perugia, dove era nato 85 anni fa, città che Vaime portò sempre nel cuore partecipando spesso ad eventi culturali, presentazioni di libri e appuntamenti legati al giornalismo e allo spettacolo. In più occasioni ha preso parte ad iniziative con la Provincia di Perugia sollecitato anche dall’amicizia che lo legava al compianto Luciano Moretti che dell’ente è stato per anni una colonna.

Vaime, tra i tantissimi meriti, aveva il dono dell’ironia. Celebri alcune sue frasi fulminanti. Mi piace ricordarne tre che hanno il pregio di farci sorridere e riflettere: “In questo paese di ignoranti uno che riesce a distinguere un condizionale da un congiuntivo rischia di passare per intellettuale”; “Sempre fedele a se stesso e alle proprio idee. Così morì da cretino”; “La nostalgia si giova spesso dei vuoti di memoria”.

A nome della Provincia di Perugia, sapendo di interpretare i sentimenti di unanime cordoglio- conclude Bacchetta – rivolgo la più sincera e sentita vicinanza alla moglie Monica Limido e ai figli Valentina e Vittorio, ai partenti e ai tanti amici”.