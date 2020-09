L’Umbria 666elettori al voto per il referendum e in 6 Comuni si sceglie pure il sindaco. I dati dell’affluenza

Prime elezioni nell’epoca Covid 19 anche in Umbria. Le urne sono aperte oggi e domani per il referendum ma in 6 comuni: Valfrabbrica e Scheggino in provincia di Perugia, e Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove, si vota anche per il sindaco.

I cittadini aventi diritto al voto per il referendum sono 666.602. Gli elettori delle amministrative sono 9.267.

In provincia di Perugia sono 493.206 (238.077 maschi, 255.129 femmine) divisi su 710 sezioni gli elettori in quella di Terni sono 173.396 (83.132 maschi e 90.264 femmine) su 295 sezioni.



I pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena e in isolamento fiduciario che hanno chiesto di votare per il referendum sono al momento sei: cinque nel comune di Perugia e una relativa ad un elettore del comune di Pisa ma in isolamento a Bevagna. Del voto di queste persone si occuperà il seggio speciale che raccoglie, in caso di richiesta, anche quelli nei reparti ospedalieri Covid-19.



A Terni, all’interno del seggio speciale dell’ospedale Santa Maria è stata istituita da Comune, in collaborazione con azienda ospedaliera e Usl, una sezione Covid. Questa è stata anche autorizzata al voto a domicilio. Al momento le richieste sono due per tutta la provincia.

AFFLUENZA: Alle 12 l’affluenza per il referendum è stata del 9,56%, sotto la media nazionale del 12,25%. In particolare nella provincia di Perugia ha votato il 9,62% in quella di Terni il 9,40. Per quanto riguarda le elezioni comunali l’affluenza è stata del 17,14%: ad Attigliano, in particolare, del 20,16%, Giove del 19,57%, Valfabbrica 17,12%, Calvi dell’Umbria 15,47%, Scheggino 14,73%, e Ferentillo 14,03%.

Alle 19 l’affluenza per il referendum in Umbria è stata di 25,16% a fronte di un dato nazionale del 29,71%. In particolare nella provincia di Perugia ha votato il 25,23% degli aventi diritto, 26,06% in quella di Terni. Per quanto riguarda le comunali l’affluenza è stata a Scheggino del 34,63%, a Valfabbrica del 43,73%, ad Attigliano del 45,04%, a Calvi dell’Umbria del 40,55%, a Ferentillo del 41,76%, a Giove del 47,88%.

Alle 23 l’affluenza per il referendum in Umbria si è attesta al 33,09%: 32,98% in provincia di Perugia e 33,42 in quella di Terni. Per le comunali ha Scheggino ha votato il 50,13% degli aventi diritto, a Valfabbrica il 57,11%, ad Attigliano del 58,50%, a Calvi dell’Umbria del 52,40%, a Ferentillo del 58,37%, a Giove del 64,84%.

I seggi saranno aperti anche domani mattina dalle 7 alle 15 e subito dopo inizierà lo spoglio.