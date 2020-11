Luisa Zappelli compie 109 anni e lancia un appello: “Mettete la mascherina, questo virus è un brutto diavolo”

“Mettete la mascherina mi raccomando, questo virus è un brutto diavolo. Quando sarà possibile festeggeremo insieme. Grazie a tutti degli auguri”. Luisa Zappitelli, per tutti “Lisa”, ultracentenaria, una delle nonne più longeve d’Italia, oggi compie 109 anni. Affacciandosi alla finestra, in occasione del compleanno, non ha lanciato un appello a rispettare l’uso della mascherina per contenere la diffusione del covid.

Niente pranzo, torta e candeline. I festeggiamenti sono stati rinviati proprio in considerazione dell’emergenza sanitaria. Per il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, “Lisa”, è “un esempio davvero commovente”. Per lei oggi in dono un tricolore in lino delle maestre artigiane di tela umbra.