Lugnano in Teverina, vaccinazione covid: il Comune informa i 80enni casa per casa

LUGNANO IN TEVERINA E’ un’informazione casa per casa quella messa in atto dall’amministrazione comunale di Lugnano in Teverina in merito all’avvio della campagna di vaccinazione anti covid-19. Lo riferiscono il sindaco, Gianluca Filiberti e il vice, Alessandro Dimiziani, che spiegano le ragioni dell’iniziativa e le modalità.

“Ci siamo subito attivati al fine di velocizzare al massimo le informazioni verso i cittadini interessati dalla campagna attivata dalla Regione”, affermano Filiberti e Dimiziani. Tutti i nati nel 1940 e nel gennaio 1941 sono stati rintracciati e informati. Lo abbiamo fatto grazie al supporto dell’ufficio anagrafe che ha fornito tutti i nominativi, rintracciati uno per uno.

Ad essi – puntualizzano ancora Filiberti e Dimiziani – è stato fatto presente che oggi sarebbe iniziata la vaccinazione e che potevano recarsi nei punti individuati dalla Regione. Un grazie – aggiungono sindaco e vice – lo rivolgiamo alla locale associazione pro-Luchiano Croce Verde, la cui disponibilità ha reso possibile realizzare un servizio aggiuntivo per coloro che non hanno la possibilità o la disponibilità a collegarsi direttamente al portale regionale per la prenotazione. Un esempio di collaborazione importante – concludono – in questo periodo di estrema difficoltà e preoccupazione, dove è assolutamente necessario dare la massima attenzione e disponibilità verso i cittadini”