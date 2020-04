Lugnano, domani seconda sanificazione, Parrano, bambini disegnano la Terra

Verrà effettuata domani e sabato la seconda sanificazione delle strade di Lugnano in Teverina. Lo ha comunicato ai cittadini il sindaco, Gianluca Filiberti, che ha autorizzato l’esecuzione delle operazioni a scopo preventivo in relazioni all’emergenza coronavirus. Lo stesso Filiberti ha poi annunciato la nuova distribuzione di mascherine di protezione ai cittadini.

“La protezione civile – riferisce il sindaco – consegnerà nei prossimi giorni ad ogni famiglia cinque mascherine e due paia di guanti da utilizzare per le uscite consentite dai provvedimenti governativi per il contenimento del virus. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, alle famiglie e ai singoli cittadini che hanno donato fondi per questa emergenza”.

A Parrano i bambini della scuola primaria Sante De Sanctis hanno dedicato ieri le lezioni on line alla Giornata mondiale della terra. Ogni alunno ha realizzato un disegno con il suo pianeta da abbracciare. “Sicuramente le mani dei bambini – dichiara il sindaco Valentino Filippetti – sono il posto migliore dove lasciare il nostro pianeta”.