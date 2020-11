Lotta al covid, in consiglio regionale la risoluzione passa all’unanimità

Il consiglio regionale approvata all’unanimità la risoluzione unitaria che impegna l’Esecutivo e l’Assemblea legislativa dell’Umbria ad un “lavoro comune contro un nemico comune” per affrontare e superare l’emergenza sanitaria Covid-19.

Dopo l’intervento della presidente della Regione, Donatella Tesei, e quello

del consigliere Tommaso Bori (PD) a nome della minoranza, i lavori sono stati sospesi per un confronto finalizzato alla elaborazione di una proposta di risoluzione unitaria che concludesse il dibattito.

Alla ripresa dei lavori i consiglieri Eleonora Pace (FdI) e Tommaso Bori (Pd) hanno illustrato per conto di maggioranza e minoranza la proposta di

risoluzione unitaria firmata da tutti i capigruppo dell’Assemblea legislativa.

“L’Umbria è la prima regione d’Italia ad aver messo da parte le polemiche – ha commentato il presidente dell’assemblea legislativa, Marco Squarta – Il Consiglio che ho l’onore di presiedere ha dato prova di straordinaria unità e serietà. Siamo uno straordinario esempio di collaborazione”.

“E’ questo – sottolinea Squarta – un modo di affrontare la battaglia

contro la pandemia da Coronavirus che dovrebbe essere seguito in tutta

Italia. In questo drammatico momento, il Paese deve sforzarsi di ritrovare lo spirito di unità. L’Umbria sta reagendo all’emergenza esattamente come

le altre regioni. E’ per questo motivo che l’attenzione deve essere massima da parte di tutti, come d’altronde lo spirito di unità”.

“Percepisco rabbia – aggiunge il Presidente – con ogni probabilità dettata dall’instabilità e dalla preoccupazione. In questa fase, però, non possiamo permetterci di affrontare anche un’emergenza sociale”.

“L’Assemblea Legislativa dell’Umbria ha offerto oggi una bella prova di maturità politica e di senso di responsabilità, approvando all’unanimità una risoluzione sulla crisi pandemica che la regione sta affrontando” ha commentato il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni.

“Un’unità di intenti preziosa e fondamentale, favorita dalla relazione della presidente Tesei – sottolinea Morroni – che è stata un esempio di equilibrio, concretezza e rigore istituzionale”.