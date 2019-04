TERNI – La compagnia Orion Theatre festeggia i 30 anni di palcoscenico e per l’occasione, in questo fine settimana, ha messo in scena al teatro Secci “Zion Vanija”. Dopo il successo dello scorso anno con “Il re muore” di Ionesco, la Orion sceglie un testo di Cechov. Ma la scelta non è casuale e vuole essere un omaggio a Gastone Moschin

“Era da tempo – ha spiegato Marco Francescangeli, attore e regista – che desideravo portare in scena il grande autore russo e le conversazioni avute negli ultimi anni con Gastone Moschin mi hanno convinto a mettere il scena il testo che forse lui amava più in assoluto”.

Come già avvenuto in altre rappresentazioni, Francescangeli anche in questo testo ha inserito delle “contaminazioni” come alcuni passaggi di “Tre sorelle”, riferimenti a Dostoevskij e nel finale i versi del poeta Cardarelli.

Con Marco Francescangeli, sul palco Eraldo Bordoni nei panni del professore in pensione, Marzia Keller moglie del professiore, Nives Nissi figlia di primo letto del professore, Federico Botti, il medico, Mauro Di Lelio possidente impoverito e Maria Teresa Iazzetti, Marina la balia. La regia, come detto, porta la firma dello stesso Marco Francescangeli, le musiche di Simone Alicata