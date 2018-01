Litigio al Centro per l’impiego, Cgil e Usb all’attacco: “Un fatto annunciato”

TERNI – Non accennano a placarsi le polemiche sul centro per l’impiego dopo la lite scoppiata la scorsa settimana fuori dai locali tra un usciere e un utente.

A intervenire è il segretario della Funzione pubblica della Cgil, Giorgio Lucci, che, dopo un approfondimento con i lavoratori, dice che “è ormai da tempo che continuiamo a denunciare le problematiche che afferiscono al C.P.I. di Terni , dove mediamente affluiscono 50/60 utenti la mattina, 20/25 il pomeriggio a fronte di circa 27 dipendenti per 4 sedi provinciali (con una parte ancora a part time, nonostante le nostre richieste di ampliamento di orario) di cui 4 al front office del C.P.I. di Terni, al netto di ferie e malattie.

L’attuale sistema informatico, composto da 2 software, costringe gli operatori a fare una doppia registrazione per lo stesso utente, raddoppiando i tempi di lavoro”.

Lucci dice anche che “la mattina in cui si sono svolti i fatti è accaduto che i 4 operatori stavano facendo delle registrazioni a 4 utenti, durante l’operazione vi è stato un blackout informatico che ha costretto il personale del C.P.I. a congedare sia i 4 che stavano usufruendo il servizio che tutti gli altri in fila da ore. Il pomeriggio l’usciere ha ritenuto corretto consentire ai 4 che già avevano iniziato la registrazione la mattina di entrare per primi, consegnandogli i primi 4 numeri per l’ingresso, operazione che, non compresa da tutti gli altri, ha dato il via alle proteste e una situazione già tesa ha rischiato di degenerare”.

Il segretario della funzione pubblica della Cgil segnala poi una serie di disservizi: “il C.P.I. di Terni, non è dotato di un elimina-code elettronico. Gli uscieri provvedono “alla buona” a fare dei piccoli fogliettini numerati e a distribuirli a mano; la porta che divide l’area delle operazioni di registrazione (front office) dagli utenti che sono in fila è rotta da anni, consentendo l’ingresso di chiunque e creando momenti di confusione durante il lavoro, oltre che rischi di incolumità per il personale.

I bagni (solo 2, adibiti anche a magazzini), non divisi tra uomo e donna, sono per tutti (operatori e utenti) e sono situati dentro l’area di lavoro, creando un continuo transito di persone; gli uffici hanno la quasi totalità di lampade che non funzionano, nonostante dal mese di novembre 2017 il personale abbia effettuato le dovute segnalazioni.

Gli organici non sono assolutamente sufficienti per la mole di lavoro che il personale deve svolgere e per la complessità della burocrazia che le pratiche implicano.

A testimonianza di ciò, gli operatori del C.P.I. non sempre possono usufruire di ferie e permessi, e spesso sono sottoposti a turnazioni che vanno ben oltre l’orario di lavoro previsto”.

“Detto questo – prosegue Giorgio Lucci – chiediamo alla politica di evitare l’uso di “commissioni di inchiesta” non previste nei CCNL o di minacciare “punizioni esemplari”, prima di aver verificato l’accaduto e soprattutto prima di aver ottemperato a quanto dovrebbe fare essa stessa. Ricordiamo che la politica è la prima responsabile dell’organizzazione e della qualità dei Servizi al cittadino. Come Cgil Fp abbiamo sempre detto che, se ci sono atteggiamenti del personale non consoni al proprio status di dipendente pubblico, questi vanno sanzionati con tutti gli strumenti che il CCNL di riferimento consente, con la stessa fermezza, però, ribadiamo che nessuno può dirsi estraneo alla situazione, né il Dirigente Responsabile dell’Ufficio, né tantomeno il vertice politico.

Come Sindacato – conclude la Fp Cgil – siamo pronti a fare la nostra battaglia sino in fondo sia a difesa del personale che dei cittadini che giustamente hanno diritto ad un servizio rapido e di qualità, ma è del tutto evidente che se qualcuno pensa di scaricare le responsabilità di una situazione degenerata su un usciere, noi interverremo con tutta la nostra autorevolezza, coinvolgendo da subito l’Usl Umbria 2 per quanto attiene igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’Ispettorato Nazionale del lavoro e Nucleo dei Carabinieri, per quanto attiene l’Organizzazione del Lavoro del Centro per l’Impiego di Terni , e il servizio ai cittadini”.

Sull’episodio interviene anche la Usb parlando di “avvenimento annunciato, prodotto da quel forte livello di stress che sia gli utenti che gli operatori del servizio subiscono, per chiara responsabilità di una politica miope, incapace di assumersi quelle responsabilità, che invece competono ad essa.

Un problema noto quello del Cpi di Terni, più volte denunciato dall’USB e mai preso nella giusta considerazione dalla politica di governo locale, che sta facendo affogare un servizio così delicato dentro il mare della disorganizzazione, derivante dalla carenza di personale e di mezzi (solo 5 persone addette al front office), ma anche dall’assenza di un banale numeratore elettronico per la gestione delle file agli sportelli”.

“E’ necessario ottenere un confronto diretto con la Regione dell’Umbria – continua la Usb – la dirigenza regionale e la Provincia, che dovranno insieme gestire prima di tutto il tema della sicurezza degli operatori ormai divenuto prioritario ed a seguire, i trasferimenti di funzioni, per affrontare a tutto campo i problemi di organizzazione che impattano in maniera determinante sul livello dei servizi all’utenza.

La sicurezza degli operatori e dei cittadini, il livello dei servizi e la formazione del personale, i problemi evidenziati da sistemi informatici inefficaci ed obsoleti, compresa la linea internet che si muove alla stessa velocità che usa la politica per la soluzione dei problemi, devono invece assumere il carattere della priorità assoluta. Per questo ci adopereremo con il nostro intervento, sempre al fianco dei lavoratori ed attenti ai bisogni dei cittadini e con l’obiettivo della salvaguardia del profilo pubblico di servizi essenziali per il territorio”.