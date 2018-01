Lite al Centro per l’impiego di Terni, Nevi annuncia un’interrogazione

TERNI – Il portavoce del centrodestra a Palazzo Cesaroni annuncia un’interrogazione sulla lite tra un usciere e un utente del Centro per l’Impiego. “Paparelli si scusa e avvia indagine su addetti centro per l’impiego che trattano male le persone, come è successo a Terni, che si rivolgono al servizio. Ma come è possibile che ci accorgiamo che le cose non vanno solo quando i cittadini si ribellano? – si chiede Nevi – Il sistema come dico da anni non è in grado di riformarsi da solo perché chi amministra non controlla o peggio protegge una casta di persone, spesso tutte agganciate a doppio filo con il PD, che mostra spesso arroganza e talvolta sarebbe giusto licenziare in tronco. Annuncio che presenterò una interrogazione per fare in modo che questo brutto evento non si risolva con una timida sceneggiata”.