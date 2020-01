Liliana Segre è cittadina onoraria di Narni: il consiglio vota all’unanimità

NARNI – Il Consiglio comunale di Narni ha votato questa mattina all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Nelle motivazioni contenute nell’ordine del giorno proposto dal sindaco, Francesco De Rebotti, e dal presidente del Consiglio, Giovanni Rubini, si m spiega che il Consiglio riconosce “l’assoluto valore, per la coscienza civile della popolazione narnese di tutti gli italiani, della testimonianza di vita della senatrice Segre e le sue testimonianze e i suoi altissimi meriti nel campo sociale”.

L’atto è stato portato in Consiglio dopo che la commissione Pari opportunità, tramite la presidente Maria Cristina Angeli, lo aveva sottoposto, dopo l’approvazione, all’attenzione del sindaco e del presidente del Consiglio comunale chiedendone il voto in assemblea. “E’ un atto non formale ma di assoluta sostanza – dichiara il presidente Rubini – che riconosce l’alto valore morale e sociale della senatrice Liliana Segre e conferma i saldi valori morali della comunità narnese, testimoniati, cosa molto importante, anche e soprattutto dal voto unanime registrato in Consiglio”.