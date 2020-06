L’ex calciatore spoletino Renzo Restani all’evento di Viterbo “50 Gialloblu”

Less than a minute

2 Less than a minute

L’ex calciatore spoletino Renzo Restani sabato prossimo sarà a Viterbo per la manifestazione “50 Gialloblu”, si svolgerà alle 11, presso gli spazi all’aperto dell’Arena Padel del tennis club.

Sarà la rievocazione della promozione in serie C della Viterbese di cui ricorre il cinquantennale, alla presenza con Restani anche di Pieri, Toscano, Marini, protagonisti di quella grande impresa, la prima, praticamente dell’era moderna.

Restani era la giovane promessa tra i pali, reduce dallo scudetto del campionato “De Martino” con il Brescia, Pieri era il libero considerato come una sorta di “emulo di Cera”, Marini un possente stopper bravissimo di testa, Toscano un altrettanto giovane e sgusciante attaccante, che poi rimase anche negli anni successivi in serie C.

Quella di sabato sarà l’occasione per ricordare aneddoti e palmares, oltre quelli, dell’eccellente gruppo, tra i più amati di sempre, che purtroppo non ci sono più, prematuramente scomparsi. Presenti anche esponenti della famiglia Rocchi, dell’indimenticabile presidente di quell’impresa, a cui è tuttora intitolato lo stadio di Viterbo.

Sarà anche una sorta di passaggio del testimone tra i vecchi protagonisti e la attuale Viterbese, intenzionata a vincere nell’immediato futuro, così come fecero quei protagonisti del passato. Ai “Mitici del ‘70”, protagonisti della Viterbese che salì in Serie C esattamente mezzo secolo fa, per i quali sono in serbo alcune simpatiche sorprese ancora non svelate, l’artista Alfonso Talotta consegnerà una copia di una propria opera, oltre che all’attuale presidente Romano.