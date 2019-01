“Leonardo Cenci è volato in cielo tra gli angeli”. Lutto per la morte del “guerriero”

PERUGIA – Leonardo Cenci, il “guerriero”, si è spento oggi all’ospedale di Perugia. Il suo “ospite” – come lo chiamava lui – ha avuto la meglio. Aveva 46 anni, di cui gli ultimi sei e mezzo vissuti con un cancro incurabile. Un cancro che, quando i medici lo diagnosticarono, gli diedero 4 mesi di vita. Lui non ha sprecato neanche un giorno, ha combattuto e messo passione e tutta la sua forza nello sport e nell’associazione Avanti tutta.

Ed è stata proprio l’associazione a dare la notizia. “Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli – è apparso sulla pagina Facebook -. La sua missione sulla terra è terminata questa mattina, poco dopo le ore 10. Di questi sei anni che gli sono stati “regalati” dalla malattia non ha sprecato neanche un giorno. Con i sogni ai piedi e l’invincibilità nel suo cuore è riuscito a realizzare tanti dei suoi desideri ed il resto saranno portati a compimento perché il patrimonio umano e materiale che lui ha creato non andrà disperso. Corri Leo in cielo, corri felice e veglia su chi, come noi, ti ha voluto sempre bene. Corri e ricordaci che dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e nella forza dell’amore andando sempre #AvantiTutta. R.I.P. Guerriero”.

Leonardo Cenci era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come “esempio civile” per il suo impegno nello sport”. Il fondatore di Avanti tutta ha tra l’altro corso per due volte la maratona di New York con la malattia in atto. Dopo il suo ricovero lo stesso Capo dello Stato si era informato delle condizioni di Cenci.

I funerali si terranno giovedì alle 15 nella cattedrale di San Lorenzo.

Intanto si moltiplicano gli attestati di cordoglio.

“Ciao Leonardo e grazie della tua forza, energia, determinazione, voglia di vivere, passione per lo sport e per la solidarietà. Quella solidarietà da te insegnata, praticata, promossa, sostenuta per gli altri… la forza di vivere la malattia con la grinta di reagire e costruire anticorpi mentali, sentimentali, intellettuali alla distruzione fisica”. E’ quanto scrive la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, profondamente addolorata e commossa per la morte di Leonardo Cenci, esprimendo il più sincero cordoglio suo personale e di tutta la Giunta regionale.

“Lo sport come energia, passione, reazione, vita. Dare agli altri – prosegue Marini – mostrando un modo originale e creativo di vivere la propria difficoltà”.

“Ti ringrazio per l’amicizia – aggiunge la presidente – , per le cose fatte insieme e per i sogni che volevi ancora realizzare. Leonardo Sei stato un campione, un simbolo di cittadino coraggioso e pronto a dare e donare, un perugino doc ed un umbro orgoglioso della tua città e della tua terra. Hai riconosciuto sempre la professionalità di medici ed operatori sanitari che con dedizione, competenza e passione ti sono stati vicini ed ogni giorno fanno funzionare la sanità pubblica. E tu hai avuto molto fiducia di loro e della nostra sanità. Leonardo sei stato un campione, un simbolo di cittadino coraggioso e pronto a dare e donare; un perugino doc ed un umbro orgoglioso della tua città e della tua terra. Hai riconosciuto sempre la professionalità di medici ed operatori sanitari che con dedizione, competenza e passione ti sonno stati vicini ed ogni giorno fanno funzionare la sanità pubblica. E tu hai avuto molta fiducia di loro e della nostra sanità”.

“Alla tua mamma, al tuo papà, a tuo fratello ed a tutta la vostra famiglia va il mio affetto e la mia partecipazione, sicura di interpretare i sentimenti di tantissimi umbri. Mi ha fatto piacere conoscerti, esserti amica e – conclude la presidente – riferimento per alcune delle tue tante iniziative. Corri, corri ancora Leonardo, nostro campione di vita e di solidarietà…”

“Voglio esprimere, a nome di tutta la comunità sportiva umbra, un sincero e sentito ringraziamento a Leonardo Cenci per quanto hai fatto fino ad oggi per tutti noi”: è quanto afferma in una nota il vice presidente della Giunta regionale con delega allo sport, Fabio Paparelli. “Il suo straordinario percorso di vita si è sublimato in un messaggio di speranza che va oltre il tempo e lo spazio, e lo sport, con il suo esempio, si è riappropriato di quel valore intimo ed universale che porta a superare limiti e fragilità. Nello sport – ha aggiunto – ha sempre trovato quel compagno di strada che lo ha aiutato a competere contro la malattia, andando incontro alla vita con un sorriso da vero campione. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di sostenerlo in una delle sue incredibili sfide; quella maratona di New York in cui ha portato alto il nome della nostra Regione e promosso la bellezza dei luoghi che ha sempre amato. L’Umbria lo ringrazia ancora per questa oltre che per le altre mille iniziative che ha lanciato in questi anni, perché hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre vite”.