Leolandia, Lattanzi: “Importante per sviluppare Narni e l’Umbria sud”

“Lo sblocco del finanziamento di oltre 23 milioni di euro da Invitalia per il parco giochi di Leolandia a Narni è un’ottima notizia sul fronte dello sviluppo sia turistico che occupazionale”. A dichiararlo è il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, a proposito delle novità riferite all’approvazione del progetto da 36 milioni di euro complessivi relativo al parco divertimenti.

“Leolandia – afferma il presidente – avrà infatti importanti ricadute in termini di affluenze di visitatori e di sviluppo economico ma anche di posti di lavoro in un territorio, come quello provinciale, che ne ha un grande bisogno. Il lavoro e l’impegno del Comune di Narni – sottolinea poi Lattanzi – sono stati determinanti sia nel creare le precondizioni essenziali per l’avvio del progetto, sia per il ruolo di coordinamento e sia per quello di supporto al pool di imprenditori locali che ha avuto questa eccezionale idea e che ha scommesso sulla sua realizzazione. E’ il segno tangibile che il territorio ternano-narnese ha ancora cultura d’impresa e aziende in grado di sviluppare innovazione e qualità.

Leolandia – nota ancora il presidente della Provincia – si presenta quindi come una grande opportunità anche per raccordare e incentivare l’offerta turistica complessiva. Penso al ruolo che potrà avere per integrare alcuni poli attrattivi della città di Narni, in particolare Museo Eroli e Rocca Albornoz dove la Provincia di Terni, parte in causa diretta, ha lavorato da sempre in collaborazione con il Comune per la loro promozione e riqualificazione.

Penso poi – aggiunge – anche al filone dei turismi tematici che da Leolandia trarrebbero indubbio giovamento, creando un circuito virtuoso che partendo dalla Cascata delle Marmore e dal parco giochi – conclude Lattanzi – possa fare da volano per la valorizzazione dei tanti centri minori e dei tanti territori dell’Umbria sud che nascondono scrigni di cultura e turismo preziosi e affascinanti ma non ancora noti al grande pubblico”.

Per Eleonora Pace, consigliere regionale di Fratelli d’Italia “Leolandia, il nuovo parco divertimenti che sorgerà nel territorio di Narni, è finalmente ai nastri di partenza, grazie all’unità di intenti mostrata dalla proprietà, che ha lavorato costantemente ed instancabilmente al progetto, e da tutte le forze politiche e dalle istituzioni, permettendo che questa opportunità progettuale potesse essere finalmente nelle condizioni di partire per realizzare un nuovo elemento nello sviluppo integrato del nostro territorio”.



“La prima tappa – spiega Pace – è stata raggiunta, ora occorre accompagnare la realizzazione dell’investimento con un’azione ordinata che sappia superare eventuali ostacoli ed arrivare in tempi brevissimi alla

piena realizzazione dell’opera. La seconda fase che attende le istituzioni locali è quella di lavorare in sinergia per favorire la realizzazione di quelle infrastrutture indispensabili per il successo dell’intero progetto e per dare con questa opportunità anche una maggiore capacità alla viabilità del casello autostradale e dell’intera viabilità di complemento all’opera. Un’azione che, sono certa, troverà anche i comuni limitrofi del territorio viterbese come alleati ed attenti interlocutori”.

Thomas De Luca Capogruppo M5S Regione Umbria e Tramini Luca Capogruppo M5S Narni accolgono “con entusiasmo ed orgoglio la notizia dell’approvazione e sblocco definitivo del progetto di Leolandia, il nuovo parco di divertimenti che sorgerà a Narni.

Nel corso di questi anni abbiamo lavorato, in religioso silenzio, per sostenere questo progetto nelle Interlocuzioni con i livelli di Governo.

Una sferzata nella stagnazione del tessuto economico del ternano-narnese, nuova occupazione e una prospettiva di futuro per l’intero territorio dell’Umbria meridionale.

Alle chiacchiere, al ciarlare scomposto di chi è capace solo a fare propaganda sulla pelle dei deboli, contrapponiamo fatti e risultati”.