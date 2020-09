Lega Umbria: Daniele Carissimi nominato responsabile del dipartimento ambiente

Il consigliere regionale Daniele Carissimi è stato nominato responsabile del neocostituito Dipartimento Ambiente della Lega in Umbria.

“Rivolgo un sentito ringraziamento all’On. Vannia Gava, responsabile del Dipartimento nazionale Lega dell’Ambiente, per avermi affidato questo prestigioso incarico e all’On. Virginio Caparvi, segretario regionale, per avermi sostenuto”, afferma Carissimi.

Un ruolo centrale che il consigliere si dichiara “pronto a svolgere con serietà e impegno” mettendo a servizio dell’Umbria e degli umbri la sua esperienza ventennale di avvocato esperto in tematiche ambientali già consulente giuridico del Sottosegretario all’ambiente del governo Conte I e autore di importanti pubblicazioni scientifiche sul tema ambientale.

“Le occasioni per intervenire nelle politiche ambientali sono continue e quindi sarà stimolante in esecuzione dell’incarico seguire le iniziative normative e politiche europee (tra tutte quelle su Green New Deal) e quelle nazionali per contribuire a migliorare la condizione ambientale dell’Umbria in termini di sostenibilità e competitività delle imprese, attraverso iniziative mirate e sviluppate sul breve e sul lungo termine – spiega Carissimi – Niente e nessuno può oramai disinteressarsi dell’impatto ambientale delle politiche pubbliche, così come delle azioni delle imprese private, fino ai singoli comportamenti dei cittadini.

Ognuno deve conformare la propria azione alla sostenibilità e correggere quelle consuetudini, insieme alle norme, che dovessero ostacolare il progredire del benessere ambientale che inevitabilmente impatta sulla salute dei cittadini, sulla bellezza del paesaggio e sulla sostenibilità delle imprese – continua il consigliere Lega – Nei prossimi giorni mi dedicherò a contattare tutti gli amministratori e i consiglieri degli Enti locali della Lega, al fine di coinvolgerli nel progetto e approntare, insieme a tutti coloro che vorranno garantire il loro contributo, un piano di lavoro ed un sistema stabile di confronto e comunicazione interni al neocostituito dipartimento ambiente Umbria che traduca in azioni concrete l’impegno finalizzato al buon esito del lavoro ed alla crescita del gruppo.

Abbiamo davanti sfide importanti: la green economy, gli incentivi e meccanismi premiali per le aziende eco-compatibili; la legalità ambientale; la mobilità sostenibile; l’energia fossile; il consumo di suolo; le bonifiche e gli interventi di recupero e rigenerazione urbana; il Piano Gestione Rifiuti ed il Piano d’Ambito, solo per citarne alcuni. Perché l’ambiente è di tutti, e sta a cuore a tutti” conclude Carissimi.