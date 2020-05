L’associazione polizia di Stato di Terni dona 500 mascherine alla Questura

TERNI – “Un gesto di vicinanza e sostegno al lavoro dei colleghi della Questura di Terni, che danno sempre il massimo in ogni situazione, soprattutto in periodi difficili come questa emergenza dovuta al Coronavirus”, con queste parole Maurizio Lucchi, il Presidente dell’Associazione Polizia di Stato di Terni ha consegnato questa mattina al questore Roberto Massucci 500 mascherine chirurgiche, alla presenza del medico principale della questura dr.ssa Mariantonia Di Sanzo.

Un gesto molto apprezzato, ha detto il questore Massucci, che viene da poliziotti che conoscono da vicino l’impegno messo dal personale della polizia di Stato ternana, perché anche se in pensione, condividono gli stessi valori ed ideali di solidarietà e di aiuto nei confronti del prossimo.