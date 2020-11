L’artista umbro Otello Fabri ricordato tra gli “Artisti italiani 2021 – catalogo Sartori d’arte moderna e contemporanea”

L’artista ternano Otello Fabri (Terni 1919 -2001) è presente su “Artisti italiani 2021 – catalogo Sartori d’arte moderna e contemporanea”, un aggiornato panorama dell’arte in Italia a cura di Arianna Sartori con la prefazione di Maria Gabriella Savoia, pubblicato in questi giorni.

“L’immobilità forzata ci ha restituito un nuovo senso delle cose e delle azioni – scrive la curatrice nella premessa – ma questo è un autunno particolare, che segue una primavera e un’estate decisamente fuori dal comune e che precede un nuovo anno sicuramente diverso da ciò a cui eravamo abituati. Preparatevi a sfogliare questo volume e a lasciarvi incantare dalla bellezza prodotta dai nostri artisti”.

All’interno il testo critico su Otello Fabri di Nicola Micieli che così conclude: “L’opera pittorica e incisoria di Otello Fabri legittimamente si colloca tra le più considerevoli del secondo Novecento italiano. Nel segno della grazia”.

Nella prefazione un interessante stimolo di Maria Gabriella Savoia: “…la curiosità va coltivata, la passione va alimentata, giorno dopo giorno, con pazienza, con la discussione, la lettura di giornali, libri e cataloghi, il mondo dell’arte deve essere fortemente, con costanza, divulgato; soprattutto nelle scuole, bisogna coinvolgere e smuovere i professori perché portino i ragazzi a visitare, oltre alle chiese e ai musei, anche mostre e rassegne realizzate a cura di enti pubblici e di gallerie private, per far conoscere loro il tessuto artistico nazionale e non solo”.