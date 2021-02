Largo Cairoli: al via la riqualificazione, nella fase intermedia parcheggio in gestione a Terni Reti

TERNI – A Largo Cairoli inizia la riqualificazione che si concluderà con il completo riassetto dell’area, con la realizzazione di zone verdi, aree relax e parcheggi e con il trasferimento delle attività commerciali attualmente ospitate nelle bancarelle, negli edifici in muratura sovrastati dalla merlatura sul lato di Corso Vecchio. Gli interventi sono previsti nel Piano Periferie.



“È iniziato il percorso di riqualificazione dell’area – dice l’assessore all’urbanistica e alla mobilità Leonardo Bordoni – e abbiamo deciso di modificare il cronoprogramma venendo incontro alle esigenze dei commercianti e alle richieste delle associazioni. In particolare sarà posticipata la realizzazione del verde e degli arredi rispetto alla riorganizzazione degli spazi commerciali. Con questo obiettivo sono state già effettuate le gare per la progettazione degli impianti e delle strutture dei nuovi locali e si è proceduto con l’affidamento delle progettazioni stesse. I locali che saranno riqualificati sono quelli sul lato di Corso Vecchio, che saranno pensati e progettati proprio per ospitare le attività commerciali di Largo Cairoli”.



Intanto TerniReti sta iniziando i lavori per risistemare provvisoriamente il parcheggio, prevedendo una sosta a tempo e a pagamento. Nell’intervento attuale è compresa la razionalizzazione della viabilità interna al parcheggio e l’attivazione dei parcometri. Il nuovo assetto e la sosta a pagamento consentiranno una maggior rotazione dei posti disponibili, un miglior controllo e decoro complessivo dell’area.

Il parcheggio, in questa fase intermedia, prima del completo riassetto della piazza, è destinato soprattutto a chi deve recarsi nelle vicine attività commerciali del centro storico, in particolare nell’area di Corso Vecchio, quartiere Clai.



Per le soste brevi, anche a Largo Cairoli, saranno per questo applicate le riduzioni tariffarie già in vigore in città, ovvero 50 centesimi per i primi 30 minuti.

I residenti ed i lavoratori delle aree circostanti hanno comunque diritto ad abbonamenti a tariffe agevolate che permettono – allo stesso tempo – la sosta in tutti gli stalli a pagamento del centro città.

In particolare per i residenti la tariffa è di 100 euro annui, pari – tolte le domeniche e i festivi – a 34 centesimi al giorno.



“L’Amministrazione – spiega l’assessore Bordoni – ha intenzione di verificare la possibilità di utilizzare gli introiti del nuovo parcheggio per la realizzazione degli stalli per i disabili, questione che si trascina da anni e per la quale intendiamo individuare una soluzione concreta al più presto”.



Per informazioni sugli abbonamenti (mensili, semestrali e annuali) ci si può rivolgere via mail a parcheggi@ternireti.it.