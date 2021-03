La Usl Umbria 1 ritira alcune pompe infusionali a titolo precauzionale

PERUGIA – A tutela di tutti i pazienti che afferiscono ai vari servizi della Usl Umbria 1 è stato recepito un avviso di sicurezza di una ditta che fornisce set per alcune pompe infusionali. A titolo precauzionale, su tutta l’azienda sanitaria, si è proceduto a ritirare questi prodotti dall’utilizzo clinico.

Considerando che questi set infusionali potrebbero essere anche utilizzati per pazienti oncologici, si è tempestivamente provveduto a cercare soluzioni alternative. Nei vari servizi oncologici aziendali, infatti, è massima l’attenzione alla sicurezza in tutte le fasi delle terapie antiblastiche, con particolare attenzione alla preparazione (centralizzata in laboratori farmacologici dedicati) ed alla somministrazione delle varie terapie. Tutto il personale che è coinvolto nelle terapie oncologiche (medici, infermieri, farmacisti) è particolarmente attento alla sicurezza dei pazienti. Il lavoro clinico oncologico continua su tutta la Usl Umbria 1 e i servizi ai pazienti vengono garantiti mettendo al primo posto la sicurezza.