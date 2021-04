La Ternana torna in serie B: caroselli, bandiere e festeggiamenti “blindati”

Con la vittoria sull’Avellino per 4 a 1 la Ternana festeggia già da oggi la promozione matematica in serie B. Le misure anticovid impediscono ai tifosi di festeggiare per evitare assembramenti. Per la zona dello stadio il sindaco ha firmato ieri un’ordinanza che vieta il transito a piedi e in auto. Tutto questo non ha impedito alla città di vestirsi con i colori rossoverdi. Diverse auto hanno dato vita a caroselli per le vie della città con bandiere e clacson spiegati.









A piazza Tacito il raduno dei tifosi.





Foto tratte dalla diretta facebook di HIC SVNT FERAE.

Il sindaco Latini ha commentato così la promozione: “Ho iniziato ad amministrare la città nel giugno del 2018 in un anno che, per certi versi, fu piuttosto fallimentare per Terni. Prima il dissesto finanziario del Comune dichiarato a marzo, poi la retrocessione della Ternana in serie C. Stiamo ancora pagando il prezzo di quel fallimento economico, ma lentamente ne stiamo venendo fuori grazie all’impegno e ai sacrifici di tutti. Oggi poi festeggiamo insieme, nonostante il distanziamento, il ritorno della Ternana in serie B. È qualcosa più di un evento sportivo: è un segnale di rinascimento, di ripartenza, è il coronamento di un sogno concretizzato ben prima del termine di una stagione agonistica da favola, in un contesto purtroppo assolutamente fuori dalla normalità, senza il pubblico sugli spalti del Liberati.

La Ternana però, grazie ad un’idea geniale del presidente Bandecchi è entrata ogni settimana nelle nostre case attraverso la TV e ci ha consentito di vivere emozioni fortissime aiutandoci a superare questo periodo terribile, dandoci forza, slancio e orgoglio. Stefano Bandecchi non è ternano ma sta abituandosi ad esserlo. Da parte nostra ce la metteremo tutta per farlo sentire sempre di più parte di questa comunità. A tutti i ragazzi e ai componenti della squadra non posso che inviare i miei ringraziamenti per averci regalato il sorriso in un periodo così difficile, con l’augurio che si sentano Fere per tutta la vita”.

Il sindaco Latini con la maglia della Ternana

“Esprimo la mia più viva soddisfazione per il risultato della Ternana calcio: aver raggiunto la promozione in serie B è indice di grande capacità tecnica della squadra guidata magistralmente da Cristiano Lucarelli”: così l’assessore regionale allo sport, Paola Agabiti.

“La partita di oggi conclude, in attesa della fine del campionato, un lungo cammino sportivo che ha visto la società Ternana Calcio, con il suo presidente Stefano Bandecchi, programmare con competenza e abilità un percorso che riporta la squadra e la città di Terni ai più alti livelli del calcio italiano. Un risultato di cui l’intera Umbria è orgogliosa – ha sottolineato l’assessore, peraltro raggiunto in un periodo così difficile per lo sport e per la comunità regionale a causa della pandemia”.

Antonio Tajani, europarlamentare di Forza Italia, così in un tweet: “complimenti alla Ternana che torna in serie B con molte giornate d’anticipo. Congratulazioni anche al patron Stefano Bandecchi artefice di questo successo che fa festeggiare l’intera città di Terni”