“La storia della disco Musica”, a Terni la presentazione del libro di Bufalini e Savastano

Si intitola “La Storia della Disco Music” il volume di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano pubblicato da Hoepli editore e giunto dopo soli pochissimi mesi alla prima ristampa con oltre 2200 copie vendute, sarà il protagonista dell’incontro su un argomento che offre molteplici spunti per ripercorrere in lungo e in largo le tendenze, il costume, la sociologia e e la cronologia di un genere musicale in voga ancora oggi, a distanza di mezzo secolo. Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 19:00 al Caffè del Corso di Terni, gli autori ne dibatteranno insieme a Riccardo Cecchelin.

Il volume gode della prefazione di Gloria Gaynor, dell’introduzione di Amii Stewart e delle postfazioni di Ivan Cattaneo e Mario Biondi. Si tratta di una vera e propria mappa per orientarsi nel mondo della Disco Music, scoprire e rivivere un fenomeno che ha contagiato diverse generazioni attraverso un’analisi diacronica e sincronica sulle sue radici, genesi e sviluppi, a partire dalle dancefloor e dalle sue contaminazioni con la musica afro, R&B, soul, e funk fino ad arrivare alla sperimentazione elettronica e alla prima Italo Disco. Si approfondisce inoltre il fenomeno delle originarie “discothèques” che, da Parigi si sono estese a New York, centro gravitazionale di tutta la club culture sinonimo di aggregazione e liberazione sociale nonché trampolino di lancio dei nuovi ‘ministri del suono’, i DJ.

L’ingresso è libero ma contingentato in base ai posti limitati dettati dalle procedure normative anti-Covid. E’ richiesta la prenotazione al numero 339.4412258.